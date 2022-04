Directorul general al Tesla Inc, Elon Musk, a ajuns luni la un acord privind achizitionarea platformei de socializare Twitter Inc pentru 44 miliarde de dolari, transmite Reuters. Dupa anuntarea informatiei actiunile Twitter au urcat cu aproximativ 6%. Discutiile privind finalizarea acordului, care saptamana trecuta parea nesigur, au accelerat in weekend dupa ce Musk i-a incantat pe actionarii Twitter cu detaliile financiare ale ofertei sale. Sub presiune, Twitter a inceput sa negocieze cu Musk achizitionarea companiei la pretul propus de 54,20 dolari pe actiune. Acest pret reprezinta o prima de…