- In timpul lucrarilor de restaurare a Turnului si Bastionului Macelarilor din Cetatea Medievala Sighisoara, efectuate de catre Fundatia Mihai Eminescu Trust, a fost descoperit un element de fortificatie ce dateaza dinaintea secolului al XV-lea, de cand au fost ridicate actualele structuri. "Am avut o…

- Ziua Femeii merita sarbatorita in Art Safari. Expoziția se deschide, special, intr-o zi de miercuri, de 8 Martie. Femeile beneficiaza de o reducere de 50% la biletele achiziționate la intrare, iar grupurile de 10 primesc și tururi ghidate gratuite.

- „Cand ne referim la muzee și lumea artelor, trebuie sa ne reamintim de minunatul crez al anticilor, iubitori de frumos, care atunci cand se bucurau de succesul operei lor, de la sculptura la poezie, spuneau ca au reușit nu prin talentul lor, ci prin ingaduința muzelor, carora le aparțin deopotriva creativitatea…

- Timișoara e CULOARE, un proiect propus de Asociația Inițiativa in Educație, vine in completarea evenimentului de deschidere Timișoara - Capitala Europeana a Culturii și ii invita in special pe copii și profesori la peste 50 de activitați educaționale și artistice. Acestea se vor desfașura in mai multe…

- Diagnosticul de tuberculoza poate fi o veste copleșitoare pentru mulți dintre bolnavii confirmați. E normal sa te simți descurajat, dezorientat și temator. Cu toate acestea, este important sa știi ca viteza cu care incepi sa acționezi poate avea un impact major asupra ratei de succes a tratamentului.…

- Teatrul Nottara organizeaza tururi ghidate in fiecare zi luni, incepand din luna ianuarie, in cadrul carora poate fi vizitata expozitia multimedia "Origini/Repere - o calatorie in istoria Teatrului Nottara", un proiect inedit, al carui scop este sa faca mai bine cunoscuta istoria cladirii de pe Bulevardul…