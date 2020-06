Turnul Eiffel va fi redeschis publicului din 25 iunie

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 7 iun - Sputnik, Daniela Porovaț. Jean-Francois Delfraissy, președintele Consiliul Stiintific din Franța, forul care a recomandat introducerea masurilor de carantina, a anunțat intr-un interviu pentru Le Parisien ca o masura atat de drastica nu va mai fi luata in considerare nici daca va…

- Ciocniri intre zeci de tineri si fortele de ordine au avut loc in noaptea de duminica spre luni la Argenteuil, suburbie din nordul Parisului, dupa decesul unui tanar intr-un accident de motocicleta, pentru care unii membri ai comunitatii au invinovatit politia, transmite Reuters, preluand cotidianul…

- Incepand din 27 martie, Turnul Eiffel, cea mai importanta atracție turistica a Parisului, este luminat in fiecare seara, in semn de omagiu fata de persoanele care lupta in fiecare zi impotriva Covid-19.Cu cateva ore inainte de intrarea in vigoare ale masurilor de relaxare din Franța, autoritațile din…

- Grupuri de tineri au incendiat tomberoane si au dat foc artificiilor in mai multe suburbii ale Parisului, relateaza marti mass-media din Franta despre o noua noapte de tulburari pe fondul restrictiilor impuse de autoritati din cauza epidemiei de coronavirus, dar care ameninta fragila pace sociala in…

- Franța a ales sa aduca un omagiu tuturor persoanele care sunt implicate in lupta impotriva coronavirusului prin cea mai reprezentativa atracție turistica a Parisului, Turnul Eiffel, scrie b1.ro.

- Mii de politisti se afla sambata in centrul Parisului, unde manifestantii antiguvernamentali au sfidat interdictia impusa de autoritati legat de raspandirea COVID-19 si s-au adunat in numar mare, relateaza Reuters.