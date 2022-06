In perioada 26 iunie-16 iulie, Alexandru Tomescu si Dragos Ilie vor sustine cel de-al XV-lea Turneu Stradivarius, sub genericul "PAGANINI MAGIC". In Iasi, artistii vor concerta pe data de 3 iulie, in Sala Voievozilor din cadrul Palatului Culturii. Violonistul si chitaristul vor celebra vioara Stradivarius Elder-Voicu 1702 si vor colinda 15 orase din Romania. Intrarea este gratuita, in limita locurilor disponibile. Editia de anul acesta a Turneului Stradivarius propune publicului, prin campania de interes public, sa se implice si sa actioneze in sprijinul tinerilor artisti ucrainieni afectati de…