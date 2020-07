Stiri pe aceeasi tema

- In urma declarațiilor oficiale aparute in spațiul public, conform carora pacienții brașoveni confirmați cu Coronavirus vor fi transferați in spitale din alte județe, senatorul Florin Orțan, reacționeaza, cerand public reglementarea, cu maxima celeritate și responsabilitate, a situației PERSOANELOR ASIMPTOMATICE…

- Directoarea departamentului de sanatate publica din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Maria Neira, a considerat miercuri "fezabil" un vaccin impotriva COVID-19 pentru inceputul anului 2021 si a cerut ca acesta sa fie fabricat si distribuit "in mod echitabil", relateaza EFE. "Data…

- Autoritatile turce au dispus ca purtarea mastii in public sa fie obligatorie incepand de miercuri la Istanbul si Ankara, intr-un moment in care numarul de cazuri de contaminare cu noul coronavirus a inceput sa creasca din nou in Turcia, potrivit AFP. Aceasta decizie a fost luata la recomandarea Comitetului…

- „Autoritatile sanitare au prezentat genomul dupa ce un laborator chinez a publicat informatii inainte pe un site, pe 11 ianuarie. Chiar si asa, China a intarziat cel putin doua saptamani pentru a oferi Organizatiei Mondiale a Sanatatii detaliile de care avea nevoie". Inregistrarile obtinute de AP arata…

- Autoritațile din Iran au anunțat ca numarul de infectații cu noul coronavirus a depașit 150.000, pe masura ce țara se lupta sa țina sub control numarul in creștere de noi cazuri, relateaza AFP.Guvernul a relaxat in mare parte restricțiile impuse pentru prevenirea raspandirii pandemiei de COVID-19 care…

- Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca epicentrul pandemiei de coronavirus s-a mutat in America de Sud. „Am vazut ca in multe țari din America de Sud a crescut numarul cazurilor de coronavirus. Privim cu ingrijorare toata zona, dar in mod cert cea mai afectata este Brazilia. Intr-un fel, America…

- China a declarat vineri ca sustine crearea unei comisii sub egida Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), "dupa sfarsitul epidemiei", cu scopul de a evalua "raspunsul mondial" la COVID-19, transmite AFP. Aceasta declaratie intervine dupa presiuni occidentale, in special americane si australiene,…

- Cei 193 de membri ai Adunarii Generale a ONU au adoptat luni prin consens o rezolutie reclamand un acces echitabil la viitoarele vaccinuri impotriva COVID-19 si subliniind rolul conducator determinant al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, pus sub semnul intrebarii de Statele Unite,