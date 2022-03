Stiri pe aceeasi tema

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, intr-un nou discurs, ca lucreaza deja la programe pentru reconstruirea tarii dupa razboi.

The Health Minister, Alexandru Rafila, stated, on Wednesday, that the activity of the COVID-19 evaluation centers will continue in the coming period, mentioning that the pandemic is not over and there is still an important number of cases of SARS-CoV-2 infection, Agerpres reports.

Deputatul PNL Tudor Polak critica dur decizia ministrului Muncii de a nu mai sprijini angajatorii ai caror angajați se afla in șomaj tehnic odata cu incetarea Starii de alerta pe teritoriul Romaniei. El susține ca in aceste momente tensionate atat in plan intern cat și extern statul are datoria de…

Presedintele rus, Vladimir Putin, si-a exprimat joi intentia de a-si continua "fara compromisuri" ofensiva impotriva "nationalistilor" in Ucraina, in cursul unei convorbiri telefonice cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, potrivit Kremlinului, informeaza AFP.

Presedintele CIO, Thomas Bach, a facut un apel catre liderii politici "din intreaga lume" sa ia exemplul sportivilor in ceea ce priveste "solidatitatea si pacea", relateaza bbc.com, potrivit news.ro

Politistii din cadrul Politiei Municipiului Ploiesti efectueaza, joi dimineata, perchezitii in mai multe dosare penale, inclusiv de proxenetism, sapte persoane urmand sa fie duse la audieri.

Atacantul Kylian Mbappe, autorul golului din meciul PSG - Real Madrid, scor 1-0, a promis ca echipa franceza va juca si returul la victorie, informeaza News.ro.

- Sub titlul de mai sus, cotidianul «Le Parisien» a publicat un – surprinzator – interviu al președintelui Emmanuel Macron cu un impact extrem de negativ in clasa politica și in presa franceza. Comentand faptul ca adoptarea «pașaportului vaccinal» intampina dificultați in Adunarea Naționala, Emmanuel…