Turiștii rămân muți în fața ofertelor de vacanțe din România: "Cred că nici pe Coasta de azur nu ajung la tariful ăsta!" Numarul romanilor care aleg sa-și petreaca vacanțele in strainatate crește de la un an la altul, din cauza serviciilor de proasta calitate oferite la prețuri foarte mari. Cei care cer oferte se declara șocați și ajung la concluzia ca nici in destinațiile cunoscute ca fiind de lux nu ar ajunge sa plateasca atat. Este experiența unei romance care cere pe Facebook idei și alternative rezonabile pentru o vacanța in Romania. "Puteți sa-mi dați alte idei, in afara de Green village, Gura portiței, Pens belvedere, Mila 23, care pentru 3 nopți vor 5600 de lei, sa mergem și noi in Delta…

