Turiştii care au optat pentru circuite în China au primit banii înapoi sau au fost redirecţionaţi (turoperator) Turistii romani care au optat pentru circuite organizate in China au primit banii inapoi sau au fost redirectionati catre alte destinatii, dupa ce mai multe companii aeriene au anulat zborurile spre aceasta tara, in contextul raspandirii infectiei cu virusul Covid-19, a anuntat turoperatorul Paralela 45, intr-un comunicat de presa transmis duminica AGERPRES Pe de alta parte, agentia de turism noteaza ca sustine punctul de vedere al intregii industrii turistice, conform caruia sumele achitate pentru vacantele care nu au fost anulate de companiile aeriene si unitatile de cazare, ca urmare a extinderii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

