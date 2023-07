Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Fotbal a anunțat UEFA in privința stadionului pe care va disputa meciurile de pe teren propriu din lunile octombrie și noiembrie. Echipa naționala a Romaniei va disputa, in luna octombrie, doua meciuri in preliminariile EURO 2024. Tricolorii vor intalni, pe 12 octombrie, Belarus,…

- Vanzarile de trotinete electrice au crescut, in ultimul an, cu aproximativ 10%, in Romania. In același timp, prețul mediu de vanzare per unitate a scazut cu cel puțin 10%, in condițiile ieftinirii materiilor prime. Anual, romanii cumpara circa 50.000 de trotinete electrice noi. Creșterea din ultimul…

- Oamenii de stiinta norvegieni susțin ca au gasit dovezi ale unei explozii produse in zona barajului Kahovka, in momentul in care apa a inceput sa curga, pe baza unor semnale seismice detectate in Romania la o statie din Bucovina. Cauza distrugerii barajului Kahovka nu este inca clara și se vehiculeaza…

- Un barbat de 24 de ani s-a electrocutat marți, 6 iunie, la Combinatul de Celuloza și Hartie din Mehedinți. A fost transferat la București cu arsuri pe 60% din suprafața corpului. Mihai Grecea, unul dintre supraviețuitorii Colectiv, care apoi s-a ocupat de acțiuni umanitare și organizatorice pe tema…

- Aproximativ 300 de angajati ai ENEL Muntenia au pichetat astazi sediul companiei situat pe bulevardul Mircea Voda din Bucuresti. Angajații au protestat fata de nivelul salarial si de conditiile istovitoare de munca. Conform protestatarilor, pichetarea va continua si in urmatoarele doua zile, atat in…

- Scene șocante, in București, in plina zi. O actrița din Romania a fost agresata in parcul Cișmigiu. Cu toate ca au existat numeroși martori, nimeni nu i-a sarit in ajutor femeii. Artista a facut marturisiri terifiante. O actrița din Romania a fost agresata in parcul Cișmigiu In plina zi, in inima Capitalei,…

- Scene macabre in București! Salvat de polițiști in ultima clipa, dupa ce s-a spanzurat ca fosta soție nu l-a lasat sa-și vada copiiiUn barbat din Capitala a fost salvat in ultima clipa de polițiști dupa ce a incercat sa se sinucida. Omul a venit la locuința fostei soșții pentru a-și vedea copiii,…

- „In agenda de astazi o sa avem un punct foarte important, si anume aprobarea unei ordonante de urgenta prin care finantam regenerarea spatiilor publice din zona Unirii, aici, in Bucuresti. Este vorba de lucrarile de consolidare si reabilitare a planseului de acoperire a raului Dambovita in Piata Unirii.…