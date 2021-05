Stiri pe aceeasi tema

- Un turist de 53 de ani a fost gasit far suflare in Muntii Gutai, pe o poteca spre Varful Iricau. „La 112, un turist a anuntat faptul ca, pe marginea potecii, se afla un barbat cazut inconstient, fara semne vitale. Salvamontistii s-au deplasat de urgenta in zona. La fata locului au fost prezenti criminalistii…

- Un roman a fost, in sfarșit, inmormantat, dupa ce a stat mai bine de 13 ani intr-un frigider al Institutului de Medicina Legala din Valencia. In tot acest timp, anchetatorii spanioli au incercat sa identifice cadavrul descoperit intr-o rapa de niște copii, pe data de 1 noiembrie 2007.

- Medicii au decis ca barbatul de 39 de ani care și-a ucis mama joi, 1 aprilie, și a sunat la Nașul TV ca sa anunțe fapta, nu avea discernamant la momentul comiterii faptei. Dupa evaluarea psihiatrica s-a decis reinternarea acestuia intr-o unitate de specialitate. Barbatul avea un istoric lung și complex…