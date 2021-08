Stiri pe aceeasi tema

- Nou cod galben de ploi și vijelii in 25 de județe. HARTA zonelor afectate. Administratia Nationala de Meteorologie a emis miercuri o atentionare Cod galben de ploi si vijelii in 25 de județe, pana la ora 22.00. In intervalul 10.00 – 22.00, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in zona…

- Meteorologii au emis, duminica, o avertizare Cod portocaliu de ploi puternice si instabilitate atmosferica pentru zona Dobrogei. Avertismentul este valabil pana seara. O alta alerta de Cod galben vizeaza Capitala și 28 de judete. Cantitatile de precipitatii pot depasi 30 de litri pe metru patrat, iar…

- Autoritațile au confirmat miercuri 379 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, dupa efectuarea a 33.057 de teste. Au murit 52 de persoane infectate, in vreme ce la ATI sunt internați 493 de pacienți. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat miercuri 379 de cazuri noi de infectare cu coronavirus,…

- Pana astazi, 30.092 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 25.05.2021 (10:00) – 26.05.2021 (10:00) au fost raportate 52 de decese (24 barbați și 28 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Arad, Bacau,…

- Situația județelor in funcție de procentul populației vaccinate cu cel puțin o doza: București 36.05 %Cluj 33.17 %Sibiu 26.81 %Brașov 25.72 %Timiș 25.13 %Constanța 24.78 %Alba 24.10 %Ilfov 22.63 %Mureș 21.38 %Prahova 21.06 %Hunedoara 21.03 %Salaj 20.91 %Dolj 20.85 %Satu Mare 20.64 %Valcea 20.00 %Iași…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a anunțat intr-o conferința de presa susținuta marți, 4 mai, ca Bucurestiul are cea mai mare rata de acoperire vaccinala anti-COVID-19 din tara, respectiv 31%. ”Municipiul Bucuresti, in momentul de fata, este cu o rata de acoperire vaccinala…

- Șeful CNCAV, Valeriu Gheorghita, anunta ca cea mai buna rata de vaccinare este inregistrata in Bucuresti și in județele Cluj, Timis, Brasov, Sibiu si Constanta. Rata de vaccinare anti-coronavirus din Capitala este de 31%. „In momentul de fata sunt peste 25.000 de persoane care se mai regasesc pe lista…

- Numarul celor care au fost cazați in structurile de primire turistica in luna martie 2021 a crescut cu 78,1% fata de cele din luna similara a anului 2020, arata datele Institutului Național de Statistica (INS). „Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna martie 2021 au insumat…