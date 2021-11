Turismul european dă semne de redresare Turismul din Uniunea Europeana a aratat semne de redresare in aceasta vara, dupa ce anul trecut a fost foarte grav afectat de pandemia de Coronavirus, informeaza datele Eurostat. Luna august a fost ca o gura de oxigen pentru industria turismului, aratand cele mai promitatoare cifre ale redresarii la nivelul de dinaintea pandemiei, in ceea ce priveste innoptarile in unitatile de cazare turistica din Uniunea Europeana. Procentul innoptarilor in unitatile de cazare turistica din Uniunea Europeana a scazut cu 20% in august 2021 fata de perioada similara din 2019, in timp ce in august 2020 s-a inregistrat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

