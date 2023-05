Turcii de la Baykar prezintă Kizilelma, noua dronă de luptă Baykar a devenit cunoscuta la nivel international in ultimii ani datorita dronei sale usoare TB-2, care a fost folosita in Ucraina, Azerbaidjan si Africa de Nord si a avut un succes urias la export, catapultand firma sa devina unul dintre cei mai mari exportatori turci din industria de aparare. Numita Kizilelma, drona extinde gama de produse a companiei de la drone lente, de atac la sol, la cele autonome rapide si agile, care functioneaza alaturi de avioane de lupta. ”Este proiectat sa fie un vehicul de lupta aer-aer extrem de autonom, sub controlul uman, desigur. Intr-un fel, Kizilelma exprima… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

