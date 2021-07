Stiri pe aceeasi tema

- Turcia s-a retras in mod oficial, joi, din Conventia internationala de la Istanbul impotriva violentelor carora le sunt supuse femeile, punand astfel in aplicare o decizie anuntata in martie de catre presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, criticata atat de catre numerosi cetateni turci, cat si de…

- Turcia este necesar sa-si retraga trupele din Afganistan in cadrul acordului incheiat anul trecut de catre Statele Unite cu talibanii in vederea retragerii militare din aceasta tara, indeamna un purtator de cuvant taliban, care respinge o propunere a Ankarei la NATO de a desfasura militari pe aeroportul…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat sambata ''terte parti'' ca se amesteca in problemele Turciei, dupa ce presedintele american Joe Biden a recunoscut oficial genocidul armean, relateaza AFP. ''Nimeni nu are de castigat de pe urma faptului ca dezbaterile - care ar trebui tinute…

- Liderii Uniunii Europene (UE) aflati in vizita in Turcia pentru relansarea relatiilor bilaterale si-au exprimat marti preocuparile privind situatia drepturilor omului in aceasta tara, in cadrul unei intrevederi cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, la Istanbul, relateaza AFP si Reuters. Intr-o…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si presedintele Consiliului European, Charles Michel, care viziteaza Turcia pentru a relansa relațiile bilaterale, și-au exprimat marți președintelui Recep Tayyip Erdogan îngrijorarea cu privire la situația drepturilor omului din aceasta țara, relateaza…