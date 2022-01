​Turcia: Preşedintele Israelului va vizita Turcia la începutul lunii februarie Presedintele israelian Isaac Herzog va efectua o vizita oficiala în Turcia la începutul lunii februarie, potrivit unui anunt facut miercuri seara de presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza AFP, preluata de Agerpres. "Aceasta vizita ar putea deschide o noua cale în relatiile dintre Turcia si Israel", a declarat Recep Tayyip Erdogan într-un interviu acordat canalului de televiziunile privat NTV, în care a mai spus ca este "gata sa faca pasi catre Israel în toate domeniile, inclusiv în domeniul gazelor naturale".



Apropierea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SUA au informat pe cale diplomatica Israelul, Grecia si Cipru ca nu mai sustin proiectul gazoductului EastMed in estul Mediteranei, menit sa transporte gaze naturale din Israel in Europa incepand din 2025. Informatia a fost confirmata marti de o sursa diplomatica, relateaza Jerusalem Post.

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat marți ca Turcia este pregatita sa coopereze cu Israelul la un proiect de gazoduct în estul Mediteranei, marcând astfel dorința Ankarei de a reînnoi legaturile cu aceasta țara, scrie AFP."Ministrul nostru de atunci al energiei,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan le-a spus ambasadorilor statelor Uniunii Europene, într-o întâlnire desfasurata zilele trecute, ca blocul comunitar nu a oferit tarii sale un sprijin substantial în combaterea migratiei si nu a raspuns în mod reciproc eforturilor Turciei…

- Ministrul Apararii turc a avertizat Grecia ca ar trebui sa se abtina de la a testa rabdarea Turciei cu provocari, inclusiv cu amenintarea de a-si extinde apele teritoriale in Marea Egee. Atena a cerut recent Turciei sa revoce decizia de a considera extinderea apelor teritoriale drept cauza de razboi…

- Ministrul Apararii turc a avertizat Grecia ca ar trebui sa se abtina de la a testa rabdarea Turciei cu provocari, inclusiv cu amenintarea de a-si extinde apele teritoriale in Marea Egee. Atena a cerut recent Turciei sa revoce decizia de a considera extinderea apelor teritoriale drept cauza de razboi…

- Cel putin trei persoane si-au pierdut viata, vineri, in naufragiul unei ambarcatiuni cu migranti la bord in Marea Egee, la cateva ore dupa alt naufragiu care a facut 11 morti, a anuntat paza de coasta greaca, noteaza AFP, potrivit Agerpres . Atena a criticat autoritațile de la Ankara, dupa ce, in ultimele…

- Persoanele care calatoresc in Grecia au posibilitatea sa opteze pentru un test rapid antigen sau un test PCR negativ. Miercuri, Guvernul de la Atena anunțase ca din 19 decembrie Grecia va solicita exclusiv un test PCR negativ valabil 48 de ore, scrie Reuters. Pana in prezent, turistii puteau merge in…

- Turcia vrea o apropiere „treptata” cu Israelul si Egiptul, dupa ce a deschis un nou capitol al relatiilor sale cu Emiratele Arabe Unite (EAU), a anuntat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat luni de presa turca, relateaza AFP și News.ro.„Vom fi în masura sa numim…