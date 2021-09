Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele organizatiei Targu Mures a Partidului Popular al Maghiarilor din Transilvania (PPMT), Brassai Hunor, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ca, la sesizarea sa, depusa in februarie 2020, europarlamentarul Traian Basescu a fost amendat de catre Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii…

- Turcia ia in considerare achizitionarea unui nou lot de sistemul rus de rachete de aparare S-400, in ciuda faptului ca afacerea este un punct sensibil in relatia cu SUA, aliate in cadrul NATO, relateaza DPA. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca nu are "nicio rezerva" in…

- Zeci de mii de francezi au ieșit, pentru al șaptelea weekend consecutiv, pe strazile din Paris și mai multe orașe din țara pentru a-și manifesta opoziția fața de introducerea pașaportului sanitar prin care persoanele atesta ca au fost vaccinate impotriva Covid-19 pentru a putea intra in mai multe locuri,…

- Presedintele clubului Universitatea Craiova, Sorin Cartu, a afirmat, marti, intr-o conferinta de presa, ca este increzator ca noul antrenor al echipei, Laurentiu Reghecampf, este potrivit pentru realizarea obiectivului propus pentru acest an, castigarea titlului de campioana in Liga I de fotbal.…

- Marian Neagu (29 de ani), mijlocaș care a contribuit la promovarea Stelei din Liga 4, a povestit in direct la GSP Live doua episoade din cariera in care a simțit ca partidele erau trucate pentru pariuri: prima in Cipru, a doua in Romania. Marian Neagu a debutat in Liga 1 in 2013 la Concordia Chiajna,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca partidele aflate la guvernare vor astepta punctul de vedere al Comisiei de la Venetia in privinta Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. Liderul PNL nu promite ca forma finala a legii de desfiintare va fi diferita de cea adoptata…

- Washingtonul nu intenționeaza sa avertizeze Moscova cu privire la atacurile cibernetice, a declarat purtatorul de cuvint al Casei Albe Jen Psaki. Dupa cum a menționat Psaki, Președintele american, Joe Biden, a pomenit in cadrul summitului de la Geneva atacurile hackerilor asupra obiectelor americane,…

- Președintele statului Filipine, Rodrigo Duterte, i-a amenințat cu inchisoarea pe cei care refuza sa se vaccineze impotriva coronavirusului. Țara se lupta cu unul dintre cele mai grave focare din Asia, cu peste 1,3 milioane de cazuri și peste 23.000 de dec