Turcia interzice fumatul în aer liber pentru a impune purtarea măștilor Turcia va adopta masura interzicerii la nivel național a fumatului, in unele spații publice deschise. Masura va fi luata deoarece lupta impotriva pandemiei de coronavirus este pusa in pericol de fumatorii care iși scot maștile in public pentru a iși aprinde țigara, potrivit Bloomberg . De ieri, fumatul in zone aglomerate, in unele piețe publice și in stațiile de autobuz va fi interzis in Turcia, se arata intr-un anunț al guvernului. „Trebuie sa ne asiguram ca maștile sunt purtate mereu și in mod corespunzator, astfel ca, din 12 noiembrie 2020, o interdicție asupra fumatului va fi impusa in zone… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

