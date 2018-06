Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan le-a cerut kurzilor sa-l voteze in alegerile anticipate din 24 iunie, in cadrul unui miting care a avut loc duminica la Diyarbakir, centrul unei regiuni cu populatie predominant kurda din Turcia, relateaza AFP. In fata mai multor mii de oameni, Erdogan a afirmat,…

- Președintele turc și-a dezvaluit profesiunea de credința pentru alegerile parlamentare prezidențiale și anticipate din 24 iunie. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis duminica (6 mai) sa lanseze noi operațiuni militare și sa ridice Turcia la rangul de "putere globala", dezvaluindu-si profesiunea…

- Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP), aflat la putere in Turcia, l-a ales oficial pe presedintele Recep Tayyip Erdogan candidat al partidului pentru alegerile anticipate, programate pentru 24 iunie, a anuntat jo...

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, nu intentioneaza sa desfasoare o campanie electorala in Germania, in perspectiva alegerilor prezidentiale anticipate ce vor avea loc in iulie in Turcia, a indicat miercuri o sursa ministeriala, citata de agentia DPA. Nici Erdogan, nici membri ai…

- Coalitia de dreapta din Austria, care se opune cu fermitate aderarii Turciei la Uniunea Europeana, le va interzice politicienilor turci sa participe la mitinguri electorale pe teritoriul sau inainte de alegerile care vor avea loc in iunie, in Turcia, a declarat vineri cancelarul austriac, Sebastian…

- Starea de urgenta din Turcia, impusa dupa tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, ar putea fi extinsa si dupa alegerile din 24 iunie, a anuntat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan,...

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat alegeri anticipate prezidentiale și legislative, pe 24 iunie. Alegerile vor avea loc cu un an si jumatate mai devreme decat termenul prevazut inițial.