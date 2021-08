Turcia ar putea ajuta mișcarea talibanilor. Cum se va implica Miscarea talibanilor afgani a cerut Turciei sa ofere sustinere tehnica, fara prezenta militara, pentru administrarea Aeroportului din Kabul dupa retragerea trupelor occidentale, pe 31 august, afirma surse citate de agentia Reuters. „Talibanii au formulat o solicitare pentru sustinere tehnica in scopul administrarii Aeroportului din Kabul”, a declarat miercuri seara un oficial guvernamental de la Ankara, sub protectia anonimatului. Liderii talibani solicita insa ca toti militarii turci sa paraseasca Afganistanul pana pe 31 august, cand vor fi retrase toate trupele SUA si ale tarilor aliate. „Garantarea… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

