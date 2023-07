Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden insista asupra numirii președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca urmator secretar general al NATO, dezvaluie publicația engleza The Telegraph.Dupa ce Casa Alba l-a respins pe ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, președintele Comisiei Europene…

- Presedintele rus Vladimir Putin a fost „slabit” de rebeliunea grupului de mercenari Wagner, ceea ce il face „un pericol mai mare”, a declarat joi seful diplomatiei europene Josep Borrell, la sosirea la Consiliul European de la Bruxelles, relateaza AFP. „Un Putin slabit reprezinta un pericol mai mare”,…

- Ministrul de externe suedez, Tobias Billstrom, a declarat, joi, ca a venit timpul ca Turcia si Ungaria sa ratifice cererea Suediei de aderare la NATO, informeaza Reuters. “Ne-am indeplinit toate angajamentele”, a spus Tobias Billstrom, inaintea unei intalniri informale a ministrilor de externe din statele…

- Secretarul general al NATO si presedinta Comisiei Europene l-au felicitat pe presedintele turc pentru realegerea in functie, informeaza Rador."Astept cu nerabdare sa continuam sa lucram impreuna si sa pregatim summitul NATO din luna iulie", a scris Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, din…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a transmis sefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca se asteapta ca UE sa elimine restrictiile comerciale asupra importurilor de cereale din Ucraina, masuri pe care le-a caracterizat ca fiind „dure” si „protectioniste”, relateaza The Guardian. Comisia…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a spus sefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care se afla marti in vizita la Kiev, ca se asteapta ca UE sa elimine restrictiile comerciale asupra importurilor de cereale din Ucraina, masuri pe care le-a caracterizat ca fiind „dure” si „protectioniste”,…

- Presedintele american Joe Biden a discutat joi cu Emmanuel Macron despre recenta vizita facuta in China de presedintele francez, ale carui comentarii facute la adresa Taiwanului - si nu numai - i-au atras critici in Europa si in Statele Unite. Separat, seful Casei Albe a avut o convorbire si cu presedinta…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o convorbire telefonica de “o ora si jumatate” cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, in cadrul careia au discutat despre rezultatele recentei vizite a lui Macron in China si despre situatia de pe linia frontului din Ucraina. “Am laudat intentia Frantei…