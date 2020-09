Turcia: Ankara denunţă sancţiunile UE în dosarul libian care vizează şi o companie turcă Turcia a apreciat luni drept "extrem de regretabila" decizia Uniunii Europene de a sanctiona o companie turca pentru incalcarea embargoului asupra vanzarilor de arme impus Libiei de ONU, transmite marti AFP. "Intr-un moment in care se fac eforturi pentru reducerea tensiunilor in Mediterana de est, luarea unei astfel de decizii gresite este extrem de regretabila", a declarat ministerul turc de externe intr-un comunicat. Acesta sustine ca decizia nu are "nicio valoare" pentru Ankara. UE a sanctionat luni trei companii (turca, iordaniana si kazaha), precum si doi cetateni libieni pentru implicarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

