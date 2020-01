Turcia a deblocat accesul la Wikipedia O instanța din Turcia a decis miercuri deblocarea accesului la enciclopedia online Wikipedia dupa ce Curtea Constituționala a acestei țari a decis luna trecuta ca decizia de blocare, în vigoare din aprilie 2017, încalca libertatea de exprimare, informeaza France 24, potrivit Mediafax.



Turcia era, pâna miercuri, singura țara din lume, cu excepția Chinei, unde accesul la Wikipedia era blocat în totalitate.



Oficialii de la Ankara au susținut în 2017 ca blocarea site-ului este necesara întrucât Wikipedia nu a eliminat din paginile sale informații… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

