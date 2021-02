Turcia: 16 răniţi după ce o tornadă a făcut ravagii într-o staţiune din vestul ţării O tornada care a facut ravagii in cursul noptii in zona unui port din provincia Izmir de pe coasta vestica a Turciei a luat pe sus vehicule, a deteriorat cladiri, a pus la pamant o macara si a lasat in urma 16 raniti, au anuntat vineri autoritatile turce, citate de Reuters.



Un eveniment rar in Turcia, tornada a rasturnat barci, a dezradacinat copaci si a desprins parti din cladiri care au fost purtate de vant in alte zone din statiunea turistica Cesme de la Marea Egee, potrivit imaginilor filmate cu drone ale agentiei de stiri Ihlas.

Sursa articol si foto: agerpres.ro

