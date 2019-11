Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Zamfir, senator afiliat grupului PSD explica de ce nu va vota pentru investirea Guvernului Orban. Acesta critica in termeni duri executivul Orban, dar și planurile acestuia.”Eu am anunțat inainte sa fiu afiliat grupului PSD ca nu il susțin pe Ludovic Orban, nu are legatura cu afilierea…

- Viorica Dancila sustine ca cei care vor participa la vot vor fi exlusi din partid. Premierul demis a mai spus ca aceasta masura il va viza si pe Paul Stanescu in cazul in care acesta va participa la votul de marti. "Daca noi am participa la vot si am vota guvernul, inseamna ca am fi de acord…

- Viorica Dancila a criticat masurile de austeritate anuntate de Ludovic Orban in programul de guvernare si, intr-o interventie la Romania TV, a subliniat inca o data ca PSD nu va asigura cvorumul in parlament, in ziua votului. “Am lecturat programul de guvernare. Este un program de guvernare, așa cum…

- "Ceea ce face domnul Orban este incalificabil. A reușit sa șocheze o țara intreaga cand a somat guvernul sa nu mareasca salariul minim și a amenințat ca daca o vom face va modifica hotararea de guvern. Oare cat poate sa ii urasca pe romani, daca o masura pe care oamenii o așteapta reprezinta un pericol…

- Rodica Paraschiv, deputat PSD de Prahova La doar o saptamana de la votul asupra moțiunii de cenzura, din Parlamentul Romaniei, au inceput sa se cearna oamenii de buna credința de impostori. Cei care se bateau cu pumnul in piept ca vor merge impreuna pana in panzele albe au inceput deja sa iși dea arama…

- ​Președintele PSD, Viorica Dancila, a anunțat, marți, ca social-democrații nu vor participa la votul de învestitura a noului Guvern, lasând pe seama opoziției asigurarea cvorumului de prezența. „În calitate de președinte al PSD, dupa discuția cu liderii partidului, am…

- "Dragi romani, Adevarata schimbare in Romania vine prin votul nostru, al tuturor romanilor care credem in democrație, libertate, stat de drept, valori pro-europene, modernizare și normalitate. Miza alegerilor prezidențiale este foarte mare – prezența la vot in numar mare este esențiala…

- Prezent ca invitat la Consiliul National al PNL, presedintele Platformei Demnitate si Adevar si-a exprimat atasamentul profund fata de valorile democratiei si ale statului de drept, 'pentru o Romanie educata si dreapta in care sa primeze meritocratia' si s-a pronuntat pentru combaterea coruptiei.…