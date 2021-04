Turcan: Am încheiat primele două etape de evaluare a dosarelor…

Primele doua etape de evaluare a dosarelor de pensii s-au incheiat, fiind verificate aproape 250.000 de dosare, din care 202.000 de dosare finalizate complet, a declarat, miercuri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan.



"Am constatat ca in momentul de fata am incheiat primele doua etape de evaluare. Au fost verificate aproximativ 250.000 de dosare, mai exact 246.000. Din pacate, s-au strecurat si erori si sunt finalizate doar 202.000 de dosare. Acesta este unul dintre motivele pentru care i-am rugat din nou pe directorii caselor judetene de pensii sa trateze cu maxima…