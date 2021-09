Turc dat în urmărire internaţională pentru crimă, prins în România Un barbat, de 51 de ani, din Turcia, dat in urmarire internationala dupa ce ar fi comis o crima cu premeditare, a fost prins de politistii de la Imigrari in judetul Constanta, scrie News.ro . Potrivit unui comunicat al Serviciului pentru Imigrari al judetului Constanta, politistii pentru imigrari au depistat, miercuri, in judetul Constanta, un barbat, in varsta de 51 de ani, din Turcia, care era dat in urmarire internationala. „Masura urmaririi internationale a fost instituita de catre autoritatile din Turcia, intrucat barbatul se sustragea de la executarea mandatului de arestare, pentru savarsirea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

