Tunisia: Premierul desemnat anunţă un guvern de tehnocraţi Prim-ministrul tunisian desemnat Hichem Mechichi a anuntat in noaptea de luni spre marti componenta guvernului sau, al doilea in ultimele sase luni, care urmeaza sa obtina aprobarea parlamentului in zilele urmatoare, informeaza AFP. Dupa consultari, s-a decis formarea "unui guvern cu competente independente care va lucra pentru obtinerea de realizari in domeniile economic si social", a declarat presei premierul tunisian. Mai multe partide parlamentare s-au declarat nemultumite de faptul ca nu au reusit sa aiba reprezentanti in cabinet, mentionand in acelasi timp nevoia unui vot de incredere in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

