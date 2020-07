Stiri pe aceeasi tema

- Deschiderea punctului de trecere a frontierei romano-ucrainene din Isaccea, Romania, spre Orlovka, Ucraina, va fi discutata saptamana viitoare in sedinta Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, a declarat vineri, la Tulcea, premierul Ludovic Orban. Punctul de trecere a Dunarii…

- Ludovic Orban a declarat ca progresul la acest proiect raportat la autorizatie este de 21%, iar raportat la proiectul in ansamblu, de 17%. “Progresul fizic este calculat raportat la autorizatie este de 21% si progresul raportat la proiectul in ansamblu este de 17%. Am tinut sa fim prezenti si pe…

- Investițiile din fonduri europene in Blaj sunt de 600 de euro/pe locuitor, potrivit calculelor administrației locale, suma de aproape 13 milioane de euro contractata in perioada 2019-2020 reprezentand bugetul de investiții al primariei pe 7 ani. ”In 2019 și 2020, Primaria Municipiului Blaj a semnat…

- Investițiile și lucrarile de modernizare vor continua in Bistrița și in perioada exercițiului financiar 2021 – 2027. Pentru acest interval de timp, municipalitatea și-a porpus sa atraga fonduri europene de 190 de milioane de eruo. LA CE se vor folosi: Dupa intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, Primaria…

- Cercetarile arheologice sistematice efectuate de specialistii tulceni au fost suspendate, in contextul restrictiilor impuse pentru limitarea raspandirii noului coronavirus si a lipsei finantarilor alocate de Ministerul Culturii. Managerul Institutului de Cercetari Eco-Muzeale "Gavrila…

- Conform unui proiect de lege depus la Senat, oameni nu vor mai avea voie sa transmita pe Facebook abuzurile polițiștilor, iar in cazul unei contestații inregistrarile audio nu vor fi luate in considerare. Conform proiectului de lege contestația se face ”doar prin administrarea probei cu martori sau…

- Comuna Ciugud mai adauga un proiect cu finantare europeana, pe langa celelalte ce au atras atentia publicului in ultimii ani si care au sustinut dezvoltarea socio-economica a comunei. Din fonduri Regio se va finanta modernizarea unui centru de zi ce va fi folosit de cei peste 500 de varstnici din comuna.…