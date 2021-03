Stiri pe aceeasi tema

- O petrecere organizata intr-un local din comuna Tarcau, la care participau 52 de persoane, a fost oprita, marti, de politisti, a informat miercuri purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, Georgiana Mosu. Potrivit acesteia, la fata locului au mers politistii Serviciului de Actiuni Speciale si jandarmii Inspectoratului…

- Presedintele Federatiei Romane de Atletism, Florin Florea, a declarat, pentru AGERPRES, ca sportivii romani care vor participa la Campionatele Europene de atletism in sala pentru seniori, care vor avea loc in perioada 4-7 martie, in orasul polonez Torun, se vor bate pentru medalii, obiectivul stabilit…

- Atletul suedez Armand Duplantis, recordman mondial la saritura cu prajina (6,18 m), a castigat concursul indoor de la Dusseldorf (Germania) cu o saritura de 6,01 m, la prima sa aparitie din acest an, noteaza AFP. Duplantis, vicecampion mondial, a trecut peste stacheta de la 6,01 m din a doua incercare…

- In data de 24.01.2021, in jurul orei 22:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Hațeg s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca la o adresa din localitate (locuința privata) avea loc o petrecere in spațiu inchis la care participau aproximativ 50 de persoane. In cel mai scurt timp, a fost…

- Primaria Craiova și-a dat acordul catre Comitetul Județean pentru Situații de Urgența pentru ca 4 (locații) ce se afla in administrarea autoritații locale sa devina, pentru urmatoarele 6 luni, spații pentru amenajarea centrelor de vaccinare. Acestea sunt localizate la Școala Generala Alexandru Macedonski,…

- Episcopul Visarion al Tulcei savarseste, miercuri, de Boboteaza, Sfanta Liturghie arhiereasca in Catedrala episcopala "Sfantul Nicolae" din municipiul resedinta si a renuntat la traditionala procesiune organizata pe faleza Dunarii, in contextul pandemiei cu noul coronavirus.Credinciosii vor lua apa…

- Chiar daca a fost un an mai atipic, cei mai buni sportivi ai judetului Covasna vor fi premiati joi, 24.12.2020 la orele 13.00, in sala Szabo Katy in cadrul Galei Sportului Covasnean, organizata de Directia Judeteana de Sport si Tineret in colaborare cu CSM Sfantu Gheorghe. Primii 10 sportivi ai județului…