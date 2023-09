Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Colegiului dobrogean „Spiru Haret” nu poate exmatricula o eleva acuzata de agresiune intrucat nu exista normele metodologice. Noua lege a eduației prevede posibilitatea exmatricularii daca prin comportamentul lor elevii ingradesc dreptul la educatie. In lipsa aprobarii procedurii disciplinare,…

- La data de 11 septembrie, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Tulnici au fost sesizați cu privire la faptul ca, in data de 10 septembrie, in jurul orei 19.30, in urma unei discuții in contradictoriu, o femeie, in varsta de 68 de ani, din comuna Paulești, a fost lovita in zona feței și a corpului de…

- Știți cum ne ia mereu zapada „pe nepregatite‟? Ei, cam așa este și cu noul an școlar și bursele de merit acordate elevilor. Vorbele circula, insa nimic nu pare concret, iar cu cateva zile inainte de inceperea cursurilor, criteriile de acordare a burselor de medii sunt inca neclare. Iata ce știm pana…

- Grupuri de actiune cu specialisti ai institutiilor semnatare a Planului national cadru de actiune privind siguranta scolara in domeniile droguri, violenta, bullying, la care vor participa cadre didactice si reprezentanti ai asociatiilor de elevi si parinti, vor fi constituite la nivelul fiecarei unitati…

- Cadavrul unei fete a fost descoperit, duminica-dimineata, intr-un parc de pe raza municipiului Mangalia, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, Olimpia Ceara. Potrivit sursei citate, cadavrul, a carui identitate nu a fost inca stabilita, prezenta urme…

- Cadavrul unei fete (de aproximativ 12 ani n.r.) a fost descoperit, duminica-dimineata, intr-un parc de pe raza municipiului Mangalia, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, Olimpia Ceara. Potrivit sursei citate, cadavrul, a carui identitate nu a fost…

- Școala Gimnaziala „Regina Maria” din Vintileasca a derulat mai multe activitați de prevenire a violenței intre elevi. Conform datelor transmise de Gabriel Trestianu, directorul unitații școlare, prima activitate a fost „Imi pasa! Ma implic! Violența nu este un raspuns!”, in colaborare cu partenerii…

- Mai mult de trei sferturi (78,2%) dintre elevi nu sunt de acord cu introducerea unui examen de admitere la liceu separat de Evaluarea Nationala, arata un raport dat publicitatii joi de Consiliul National al Elevilor, realizat in urma consultarii a 16.134 de copii din intreaga tara. Proiectul de lege…