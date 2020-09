Tulcea: Administraţia Munţilor Măcinului încurajează cicloturismul Turistii care viziteaza Parcul National Muntii Macinului (PNMM) vor putea inchiria, incepand din 2021, biciclete achizitionate de Administratia PNMM printr-un proiect european care a inceput in acest an, a declarat joi, pentru AGERPRES, directorul institutiei, Viorel Rosca.



Cele 15 biciclete vor fi inchiriate turistilor de la punctul Cetatuia din apropierea satului tulcean Luncavita, iar in cadrul proiectului care are un buget total de aproximativ 4 milioane de lei, Administratia PNMM doreste sa reamenajeze cantonul silvic detinut in acelasi loc.



