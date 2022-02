Stiri pe aceeasi tema

- Ion Birlica, un carciumar cunoscut din orasul prahovean Comarnic, a fost condamnat la sase ani si patru luni de inchisoare cu executare, fiind gasit vinovat de ucidere din culpa in forma calificata. Barbatul a fost acuzat ca a vandut la barul pe care il administreaza bauturi contrafacute, din alcool…

- Barbatul a fost acuzat ca a vandut la barul pe care il administreaza bauturi contrafacute, din alcool metilic, iar cinci oameni au murit in anul 2013 dupa ce au consumat lichidul otravitor vandut in carciumar. Prin sentinta data pe 2 februarie 2022, dupa noua ani de la inceperea anchetei, Curtea de…

- F.T. Potrivit datelor centralizate de catre specialistii din cadrul Curtii de Apel Ploiesti, in cursul anului trecut, instanta a inregistrat un volum de activitate de 13.408 cauze (3.508 dosare in stoc la data de 1.01.2021, la care se adauga 9.900 dosare intrate in cursul anului 2021), fata de 10.563…

- Fostul șef al Consiliului Judetean Brașov, Aristotel Cancescu, a fost condamnat de Curtea de Apel Brașov la 7 ani si 10 luni de inchisoare cu executare, intr-un dosar de coruptie ce vizeaza fapte din perioada 2006-2014, informeaza publicatia locala Brasov.net . Decizia este definitiva. Aristotel Cancescu…

- V.S. Un prahovean din comuna Scorțeni care, in luna octombrie 2020, a fost reținut sub acuzația de omor calificat, dupa ce și-a injunghiat cumnatul cu un cuțit, a fost condamnat definitiv la 20 de ani de inchisoare. Magistrații Curții de Apel Ploiești au respins, saptamana trecuta, apelul declarat de…

- Sefa creselor din Ploiesti, Angelica Fodor, arestata preventiv in dosarul privind insusirea de produse alimentare si de igienizare folosite in crese, a fost pusa in libertate, luni, de Curtea de Apel Ploiesti, care invoca incalcarea competentei DNA. Potrivit portalului instantelor de judecata, magistratii…