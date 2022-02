Stiri pe aceeasi tema

- Studentii Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iasi vor continua activitatea didactica in semestrul al II-lea tot in sistem hibrid: cursurile se vor face online, laboratoarele si seminariile fata in fata. Conducerea institutiei de invatamant superior a analizat desfasurarea situatiei in primul…

- Prima conferința științifica din seria „Moștenirea lui Asachi” din 2022 il va avea ca invitat pe prof. univ. dr. Dan Cristea, membru corespondent al Academiei Romane. Joi, 27 ianuarie, de la ora 12.00, cercetatorul de la Institutul de Informatica Teoretica al Academiei Romane va vorbi despre „Informatica…

- Se deschid primele doua centre de vaccinare impotriva COVID-19 pentru copii, au anunțat, marti, reprezentanții Primariei Municipiului IasiPurtatorul de cuvant al institutiei, Sebastian Buraga, a declarat ca aceste centre de vaccinare sunt amenajate in Cinematograful Victoria, respectiv in Corpul A al…

- Ambasadorul Israelului in Romania, Excelenta Sa David Saranga, a efectuat o vizita oficiala la sediul din Copou al Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) vineri, 21 ianuarie 2022, de la ora 18.00. Acesta a fost intampinat de catre o delegatie a universitatii din care au facut parte…

- Prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul Universitații Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), a fost ales președinte interimar al Consiliului Național al Rectorilor (CNR) pentru urmatoarele șase luni. Poziția este ocupata „in plin” de catre prof. univ. dr. ing. Sorin Cimpeanu, care s-a suspendat…

- Mai multe creatii vestimentare realizate de catre elevi au „prins viata" in mainile studentilor de la Facultatea de Design Industrial si Management al Afacerilor din cadrul Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iasi. Creatiile vestimentare propuse de catre elevi au fost realizate in cadrul Concursului…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a obținut finanțare pentru un proiect finanțat cu fonduri europene de aproximativ 2 milioane de euro – „STAR – Susținerea tinerilor pentru afaceri reușite”. In competiție au fost depuse 376 de proiecte, dar doar 68 dintre acestea au fost finanțate,…