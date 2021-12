Tudorel Toader neagă că ar fi autorul scrisorii anti – Kovesi din Financial Times Fostul ministru al Justiței, Tudorel Toader, neaga dupa doi ani și jumatate ca ar avea vreo legatura cu scrisoarea anti-Kovesi publicata in Financial Times, pe 7 martie 2019, deși aceasta avea semnatura lui. „Pe data de 7 martie, sper sa nu greșesc, 2019, era procedura de desemnare a procurorului șef european, și a aparut intr-un ziar de peste ocean o scrisoare cu numele meu, ministru al Justiției inca, cu numele meu, prin care o denigram pe doamna Kovesi. Eu am aflat de aceasta scrisoare dupa ce ea a aparut in presa de peste ocean. Am intrebat, mi-a dat-o cineva, o doamna iarași care este plina… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

