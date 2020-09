Stiri pe aceeasi tema

- Acum este una dintre cele mai frumoase și bogate vedete, devenita intre timp și mamica, insa puțini știu cum arata șatena in copilarie. Sigur nu o recunoști, motiv pentru care iți aratam cum arata la doar cațiva anișori nimeni alta, decat Cristina Ich.

- Duminica seara au avut loc premiile MTV Video Music 2020 (MTV Video Music Awards) in diferite locații din New York. Artiști celebri in intreaga lume și-au facut apariția in costume care mai de care spectaculoase in locuri fara audiența, pentru a respecta distanțarea sociala impusa de pandemia de coronavirus.

- PNL propune 450 de tineri pe listele pentru alegerile locale, dublu fata de alegerile din 2016. ”Era timpul sa promovam un nou model in politica, in care tinerii conteaza, ei isi decid viitorul”, a afirmat liderul Tineretului National LIberal (TNL), Mara Mares.

- • Baga un cui in priza, ca nu crede in electricitate; 5g-covid-temperatura-magazin.jpg • Merge prin padure in p*la goala si uns cu miere, ca nu crede in urs; • Isi sufla nasul doar in maneca pentru ca nu crede in existenta batistelor; • Nu se spala niciodata pe dinti fiindca asa-zisele "bacterii" sunt…

- Tinerii artiști din Timișoara au doar cateva zile la dispoziție sa se inscrie la un concurs organizat pe repede-inainte de Primaria Timișoara, in colaborare cu mai multe instituții. Ocazia este Ziua Timișoarei, iar inscrierile se fac pe Facebook, dar nu au fost create inca paginile anunțate de PMT.

- Curtea Internationala de Justitie de la Haga va da publicitatii avizul consultativ privind legalitatea declararii independentei fostei provincii sarbe, Kosovo. Sentinta nu are caracter obligatoriu, dar este asteptata in intreaga lume, pentru ca poate...

- In urma cu patru ani, Audi a confirmat ca va lansa un model electric care va fi pozitionat in gama peste A8. Noul model va fi numit, cel mai probabil, Audi A9 e-tron, iar dezvoltarea acestuia se afla in grija grupului de lucru "Artemis", conform publicației Autocar. Viitorul model electric ar urma sa…