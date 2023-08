Tu cum îți imaginezi că va arăta un maraton în anul 2042? Te trezești intr-o dimineața de vara. Te ridici din pat, iți faci cafeaua, iei micul dejun. Faci stretching, pentru ca te pregatești pentru Maratonul Olteniei, pe care l-ai așteptat cu entuziasm. Este anul 2042. Deși e devreme, pornești aerul condiționat, pentru ca este ciudat de cald. Apoi tragi draperiile, insa te lovește un peisaj apocaliptic. Copacii au disparut, cei ramași sunt uscați. Trotuarul nu se vede, e acoperit de un covor de pungi și doze de suc goale. In departare, un fum gros și negru se ridica spre cer. Cerul nu mai este albastru, ci roșu, aproape bolnavicios. Pamantul nu mai face… Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

