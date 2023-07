Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Ciobotariu (52 de ani) , antrenorul lui Sepsi, a prefațat deplasarea cu CSKA Sofia, primul duel din turul secund preliminar al Conference League. CSKA Sofia - Sepsi este programat joi, 27 iulie, de la ora 20:00. Meciul va fi televizat pe Digi Sport 3 și Prima Sport 3. Sepsi va juca joi intr-o…

- FCSB s-a impus la limita, scor 1-0, in deplasarea din Bulgaria impotriva celor de la CSKA 1948 Sofia, dar antrenorul principal crede ca nu s-a decis calificarea și va urma o partida dificila in retur.

- Liviu Ciobotariu, antrenorul celor de la Sepsi, a vorbit despre victoria reușita de covasneni in fața lui FCU Craiova, scor 1-0, in a doua etapa din Superliga. Covasnenii raman neinvinși in noul sezon, aspect care-l mulțumește pe antrenorul instalat vara aceasta la Sfantu Gheorghe. „Am avut trei meciuri…

- Astazi, la ora 20:00, va avea loc мeciul retur din cadrul primei runde preliminare din cadrul Ligii Campionilor dintre Sheriff și Farul din Romania. In primul meci jucat de aceste doua formații a fost inregistrata victoria Farului cu scorul 1:0. {{691110}}Ciștigatoarea dublei manșe va juca in urmatoarea…

- CSKA Sofia este adversara celor de la Sepsi in turul 2 preliminar din Conference League. Meciul tur va avea loc pe 27 iulie, returul pe 3 august Sepsi a caștigat Supercupa Romaniei in fața Farului, iar pana la debutul in actualul sezon de Conference League mai are meciul de campionat cu FCU Craiova.…

- Sepsi Sf. Gheorghe a invins-o pe Farul in Supercupa Romaniei, scor 1-0. Mihai Stoica e de parere ca victoria covasnenilor a fost una meritata. Sepsi a cucerit al 4-lea trofeu din istoria clubului. Elevii lui Liviu Ciobotariu au avut o prestație solida din punct de vedere defensiv, iar Mihai Stoica…

- David Popovici, 18 ani, a caștigat la Turneul Sette Colli (Italia) și proba de 200m liber, dupa ce ieri iși adjudecase primul loc și in cursa de 100m liber. La cateva minute bune dupa cursa de 200 metri liber, David inca semna autografe. Copiii italieni sunt fascinați de romanul care anul trecut la…

- Senatorul Diana Șoșoaca a recidivat și a participat la recepția oferita de Ambasada Rusiei in Romania pentru a marca ”Ziua Victoriei”. Pentru Romania, victoria Rusiei in al Doilea Razboi Mondial a insemnat ”binecuvantarea” odiosului regim comunist. CITESTE SI Prognoza meteo: Cum va fi vremea…