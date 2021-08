Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au mai asigurat masuri de prevenire si stingere a incendiilor la locul accidentului, prin deconectarea bornelor bateriilor autoturismelor.In jurul orei 12:00, pompierii militari din cadrul Sectiei de Pompieri Macin au intervenit pentru acordarea primului ajutor si asigurarea masurilor PSI…

- Pompierii militari din cadrul ISU "Delta" Tulcea au intervenit astazi pentru localizarea si lichidarea mai multor incendii, astfel:Doua echipaje din cadrul Sectiei de Pompieri Macin au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma pentru localizarea si lichidarea unui incendiu de miriste…

- Trupul neinsufletit al tanarului in varsta de 21 de ani, din Corabia, inecat in Dunare in urma accidentului naval de duminica seara, a fost gasit de pompieri, marti dimineata. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții ISU Olt, acesta a fost identificat la peste 12 kilometri distanta de…

- In jurul orei 08.05, pompierii militari din cadrul Sectiei de Pompieri Macin au intervenit pentru acordarea primului ajutor si asigurarea masurilor PSI in urma unui accident rutier produs pe DN22, in localitatea Garvan. In accident au fost implicate un autocamion si un autoturism.

- Lucratorii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta au inceput, marti dupa-amiaza, cautarea unui baiat, in varsta de 15 ani, care a fost dat disparut dupa ce a incercat sa se scalde in Dunare. Baiatul a fost vazut pe raza localitatii Nufaru de o persoana care a sunat la numarul unic…

- Trupul uneia dintre cele doua surori disparute in Dunare, in zona portului Isaccea, a fost gasit, joi dimineața, la 400 de metri de locul dispariției. Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgența o cauta in continuare pe cealalta fata, potrivit News.ro . Fetița in varsta de 12 ani a fost gasita…

