Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ucrainene au reusit sa avanseze inca circa 1,5 kilometri patrati in apropierea asezarii eliberate Robotine din regiunea Zaporojie, a anuntat purtatorul de cuvant al grupului operativ strategic Tavria, responsabil de zona de S-E a frontului, al Fortelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Stupun.

- Evhen Balițki, șeful administrației ruse din regiunea Zaporojie, ocupata de Rusia, a anunțat retragerea trupelor rusești din satul Robotine, a carui eliberare a fost oficial anunțata de Ministerul Apararii al Ucrainei la 28 august. Potrivit lui Balițki, "Armata rusa a plecat și a parasit tactic aceasta…

- Trupele ucrainene de infanterie au avansat semnificativ in provincia Zaporojie, anunta guvernul de la Kiev. In mai multe puncte cheie, militarii rusi ar fi fost impinsi in afara zonelor fortificate, iar acum sunt mai vulnerabili la atacuri.

- UPDATE 10:40 - Satul Robotino, recucerit. Avans important al trupelor ucrainene pe frontul de sudArmata ucraineana a recucerit de la forțele rusești satul Rabotino de pe frontul de sud, unde forțele Kievului au desfașurat o ofensiva dificila de la jumatatea lunii iunie, relateaza AFP potrivit G4Media.Experții…

- Trupele ruse au lansat un nou atac combinat asupra orașelor ucrainene, in noaptea de duminica spre luni, folosind atat rachete de croaziera, cat și drone de tip kamikaze. Explozii au fost raportate in orasele Odesa și Zaporojie, iar autoritatile ucrainene au anuntat distrugeri și raniți in urma bombardamentelor,…

- Fortele ucrainene au eliberat saptamana trecuta un teritoriu de aproximativ 7 kilometri patrati in directia orasului Bahmut, din estul Ucrainei, care fusese capturat de armata rusa in luna mai, transmite Reuters.

- Fortele ucrainene au recucerit sapte sate in ultima saptamana, potrivit ministrului adjunct al apararii Hanna Maliar, citata de CNN, informeaza news.ro.In Donetk si Tavria, "avansul trupelor ofensive a ajuns la 6,5 kilometri", a declarat Maliar, luni, pe Telegram. "Zona luata sub control este de…