- O parte a militarilor rusi a sosit deja in Belarus pentru a efectua prima etapa de testare a eficientei gruparii regionale de trupe, a declarat luni secretarul Consiliului Securitatii de la Minsk, Aleksandr Volfovici, citat de ziarul rusesc Kommersant, in timp ce presedintele belarus Aleksandr Lukasenko…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a anuntat luni ca tara sa va participa la noi manevre militare comune impreuna cu Rusia in februarie, denuntand o intarire a desfasurarilor militare ale tarilor vecine si NATO, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Intentionam sa incepem exercitiile in februarie.…

- Aleksandr Lukasenko a declarat ca Rusia si Belarus vor desfasura exercitii militare comune in februarie, potrivit Reuters. „Sunt exerciții normale cu scopul de a stabili un plan clar in confruntarea cu aceste forțe: vestul (țarile baltice și Polonia) și sudul (Ucraina)”, a spus Lukașenko.

- Lukasenko ii mulțumește lui Putin pentru sprijinul acordat de Rusia catre Belarus. Declarația liderului de la Minsk vine in momentul in care Occidentul impune tot mai multe sancțiuni impotriva Belarus. „Va sunt foarte recunoscator, mai ales dumneavoastra personal, pentru ceea ce ati facut pentru Belarus”,…

- Rusia si Belarusul intentioneaza sa efectueze exercitii militare comune in februarie sau martie 2022, a anuntat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, la o intalnire cu omologul sau belarus, Aleksandr Lukasenko, transmisa in direct de televiziunea de stat. Conform informatiilor preluate…

- Speranța rezolvarii in mod pașnic al conflictului ucrainean s-a stins, spun separatiștii susținuți de ruși, dupa ce o forțare de negociere a incetarii focului dintre Moscova și Kiev a eșuat. Louisa Naks a transmis Reuters. In primele linii ale conflictului din estul Ucrainei, speranța se estompeaza.…

- Reprezentantii Celor 27 si-au dat acordul miercuri pentru extinderea listei de sanctiuni a UE impotriva Belarus cu 28 de persoane si entitati considerate responsabile pentru criza migrantilor orchestrata de Minsk, au declarat surse europene citate de AFP si DPA. Acest acord va trebui sa fie…

- Rusia a anunțat, vineri, ca a trimis parașutiști in apropierea graniței poloneze pentru exerciții comune cu Belarus, in timp ce Moscova și-a intensificat implicarea militara pe teritoriul vecin, pe fondul tensiunilor cu Occidentul din cauza crizei imigranților din ultimele zile, scrie The Moscow Times,…