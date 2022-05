Trupele ruse au capturat in intregime Popasna. Ucrainenii anunta ca s-au retras din orasul "facut una cu pamantul"

Stiri pe aceeasi tema

- In dimineața zilei de luni, 25 aprilie, regiunea Lvov a devenit ținta rachetelor rusești. Șeful administrației militar-civile din regiune Lvov, Maxim Kozițki a scris pe pagina sa de Telegram ca apararea aeriana a reușit sa distruga o racheta, potrivit Zdg.md . O alta racheta a lovit gara feroviara „Krasnoie”,…

- The outskirts of Kharkov #ukraine pic.twitter.com/Fqp37Qsk8h 03— TomthunkitsMind (@VippusaO) April 18, 2022 Regiunea de est a Ucrainei a fost, azi noapte, ținta a zeci de rachete. Ucrainenii din regiunea Harkovului și a Donbasului incearca sa gaseasca adapost pentru a se ascunde de bombardamente. Intre…

- "Principalele eforturi ale invadatorilor rusi continua sa se concentreze pe capturarea Mariupolului, ofensiva in zona orasului Izium (situat pe raul Donet, in regiunea Harkov) si spre zona Donetk", in estul Ucrainei, mentioneaza raportul citat."In ultimele 24 de ore, pe teritoriul regiunilor Donetk…

- Trupele ruse au ucis 121 de copii și au ranit peste 167 in Ucraina, de la inceputul razboiului, in 24 februarie.„In a 28-a zi a agresiunii ruse din Ucraina, 121 de copii au murit. 167 de copii au fost raniți”, a anunțat Procuratura Generala, scrie Ukrinform.ua .BILANȚUL copiilor uciși in razboiul din…

- „Noaptea trecuta in regiunea Lugansk a fost mai multa sau mai puțin liniștita, dar seara trecuta și dimineața de astazi ne readuc la realitațile razboiului. […] Datorita orcilor, avem oameni uciși și raniți. In Sievierodonetsk, rușii au tras intr-o alta gradinița”, a scris Haidai, pe contul de socializare.Potrivit…

- “Trebuie sa iesim! Trebuie sa luptam! Oriunde exista o sansa”, a declarat Zelenski intr-un mesaj video difuzat sambata seara. Ucrainenii ar trebui sa iasa, in Herson, Berdiansk sau Melitopol, “si sa alunge acest rau din orasele noastre”. In ultimele zile, au existat relatari potrivit carora in orasele…

- Locuitorii din mai multe orașe cucerite de ruși protesteaza in strada. Așa s-a intamplat la Herson, Melitopoli, Novoposkov! Herson este primul oraș mai mare ocupat de ruși. In Herson, forțele rusești planuiesc sa proclame „Republica Populara Herson”, susține Centrul pentru Combaterea Dezinformarii din…

- In vestul liniștit al Ucrainei, doar 14% cred ca invazia rusa este iminenta, in timp ce, in est, procentul urca pana la 42%, arata un sondaj citat de agenția ucraineana de știri Unian. Intr-un sondaj facut de institutul de cercetare și sondare a opiniei publice „Rating” pe 16 și 17 februarie, ucrainenii…