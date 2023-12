Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ruse si-au intensificat si mai mult asalturile asupra orasului Avdiivka, in estul Ucrainei, atacand din doua directii suplimentare in scopul de a incercui localitatea, au informat luni autoritatile locale, citate de France Presse, conform AGERPRES.Armata rusa incearca sa cucereasca acest…

- Ucraina acuza Rusia de executarea a doi soldați ucraineni care intenționau sa se predea, un incident care s-a fi produs in apropiere de Avdiivka. Informațiile nu au fost, pentru moment, verificate din surse independente. In același timp, Moscova a continuat bombardamentele in zona de granița Sumii.07:2003-12-2023Statul…

- Armata ucraineana anunta vineri ca a desfasurat ”o serie” de operatiuni pe malul stang al fluviului Nipru, ocupat de forte ruse, in sudul Ucrainei, dupa ce Rusia a recunoscut in urma cu doua zile ca Kievul ocupa pozitii in zona, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Fortele apararii ucrainene au desfasurat…

- Forțele ruse au efectuat atacuri asupra a 11 regiuni ale Ucrainei in ultimele 24 de ore, ucigand cel puțin doua persoane și ranind cel puțin șapte, au informat oficialii locali, vineri dimineața. In Donețk, atacurile rusești au ranit o persoana in Oleksandropil și una in Avdiivka, a raportat Administrația…

- Armata rusa, care desfasoara de o luna o ofensiva asupra orasului Avdiivka din estul Ucrainei, inca incearca sa incercuiasca aceasta localitate si sa ocupe o uzina strategica, a declarat vineri un purtator de cuvant al armatei ucrainene, citat de France Presse. "Nu doar ca se lupta pentru uzina,…

- Forțele rusești au lansat un atac pe scara larga asupra orașului Avdiivka din estul Ucrainei, marind presiunea in aceasta zona, dar pana acum nu au reușit sa faca progrese semnificative și in plus au suferit pierderi mari, potrivit oficialilor ucraineni, analiștilor și imaginilor geolocalizate.

- Orașul din nord-estul Ucrainei, ocupat inițial de ruși, apoi eliberat de forțele Kievului, este iarași sub asaltul trupelor Moscovei. E neclar daca rușii chiar vor orașul sau incearca sa deturneze o parte din trupele ucrainene care lupta in sud, spun oficialii citați de Washington Post. In sud, trupele…

- Cladiri rezidentiale si alte infrastructuri civile au fost lovite luni de o serie de lovituri rusesti, potrivit Statului Major General al Ucrainei, relateaza CNN. Rusia a lansat cinci rachete si 68 de lovituri aeriene, trase de 42 de ori de la sisteme de rachete cu lansare multipla asupra pozitiilor…