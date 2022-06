Trupa ucraineana JINJER deschide showul Slipknot de la Bucuresti

Slipknot canta pe 20 iulie la Romexpo in cadrul Metalhead Meeting 2022! Pe scena vor mai urca si Jinjer din Ucraina si Vended din Statele Unite! Jinjer vin din Dontesk, Ucraina, si au la activ deja aproape 15 ani de prezenta pe scena muzicala. Una dintre cele mai iubite formatii din Europa de Est, Jinjer are un loc aparte si in inimile fanilor din Romania, tara unde formatia a urcat pe scena de multe ori. Trupa ucraineana este o puternica voce impotriva razboiului din tara lor si au sustinut acest lucru constant in tot turmeul european din 2022. Cu patru albume lansate pana in prezent, muzica…