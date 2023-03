Stiri pe aceeasi tema

- “Va arat ce am primit de la federație (Federația Romana de Scrima – n.red). In 13 ani de zile nu am crezut ca o sa fie posibil așa ceva. Azi am avut campionatul (Campionatul Național U23 – n.red), am luat locul 2, sa vedeți ce am primit. Cum sa dai așa ceva la un campionat, proba masculina?! Unt de…

- La Oradea Arena a inceput ieri concursul de dans sportiv dotat cu Cupa Exclusive Dance, care precede Campionatul Național de dans sportiv. Cele doua competiții sunt organizate de CS Exclusiv Dance Oradea (Oana Veszi și Florin Culda), Federația Romana de Dans Sportiv, Ministerul Sportului, Primaria Oradea…

- Andrea Compagno (26 de ani), atacantul de la FCSB, a fost convocat la naționala Italiei pentru meciurile din preliminariile EURO 2024, de la finalul lunii martie. Compagno este pe lista preliminara a jucatorilor convocați de Mancini pentru partidele cu Anglia (23 martie) și Malta (26 martie). ANunțul…

- CAMPION… Performanțe remarcabile pentru sportivii de la Brazilian Power Team (BPT) Barlad la Campionatul Național de Brazilian Jiu Jitsu cu Gi și la Cupa “Danubius” Braila Gi. Cel mai bun rezultat a fost obținut de Darius Negrescu, pentru a doua oara campion național in doar o saptamana. Pe 25 februarie,…

- A fost o lupta apriga la Sebeș, cu rasturnari de situație in clasament. Un rezultat bun a obtinut și Irina Bulmaga (CSM Iasi 2020), care a participat in intrecerea open, alaturi de cei mai valorosi sahisti ai tarii.

- Ieseanca Miruna Lehaci este noua campioana nationala la sah. Legitimata la CSM Iasi 2000, Miruna Lehaci este cea care a reusit sa isi adjudece titlul national, cu 7 puncte din 9. Noua campioana nationala are numai 18 ani si "un zambet perfect pentru performantele ei", precizeaza Federatia Romana de…

- Șapte medalii au reusit sa-si adjudece arcașii de la Clubul Sportiv Redpoint Oradea la Campionatul National indoor de tir cu arcul pentru juniori si seniori, fața de obiectivul initial, setat la cinci medalii.

- Primarul Dorin Nistor a transmis ca cei mai buni șahiști ai Romaniei revin la Sebeș, pentru a participa la cea mai importanta competiție naționala șahista a anului 2023. „Federația Romana de Șah a anunțat organizarea la Sebeș, in perioada 18-26 februarie 2023, a Campionatelor Naționale de seniori, senioare…