Lui Trump urmeaza sa i se ia amprentele digitale si va spune cum pledeaza la cele 37 de capete de acuzare in cadrul unei audieri programate pentru ora locala 15:00 (22:00, ora Romaniei). Audierea urmeaza sa fie inchisa pentru camerele de luat vederi si transmisiunile in direct. Este a doua vizita pe care Trump o face in sala de judecata in ultimele doua luni. In aprilie, el a pledat nevinovat la acuzatiile aduse de statul New York in cazul unei plati incorect inregistrate in actele fiscale pentru o vedeta porno, Stormy Daniels, pentru ca aceasta sa pastreze tacerea, in campania electorala din…