Stiri pe aceeasi tema

- In pofida negocierii pacii cu Seulul si Washingtonul, regimul de la Phenian continua anunturile cu caracter belicos la adresa Statelor Unite. Un nou test, considerat „crucial“ de catre nord-coreeni, a fost efectuat de la complexul Sohae, care ar fi trebuit deja distrus in baza unui acord convenit la…

- Președintele american Donald Trump a anunțat creșterea tarifelor pentru importurile din China daca cele doua state nu vor reuși sa obțina un acord care sa incheie razboiul comercial ce marcheaza relațiile bilaterale dintre acestea, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.In cadrul…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat marti ca i-a spus omologului sau american Donald Trump in timpul discutiilor de saptamana trecuta la Washington ca Turcia nu va renunta la sistemele de aparare antiracheta S-400 pe care le-a achizitionat anul acesta de la Rusia, in pofida protestelor…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat marti ca i-a spus omologului sau american Donald Trump in timpul discutiilor de saptamana trecuta la Washington ca Turcia nu va renunta la sistemele de aparare antiracheta S-400 pe care le-a achizitionat anul acesta de la Rusia, in pofida protestelor…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca starea sa de sanatate este foarte buna, dupa ce sambata a trecut prin ceea ce a spus ca a fost prima faza a examenului sau medical anual, transmite Reuters, informeaza Agerpres.Citește și: SUA și Coreea de Sud opresc exercițiile militare: vor…

- Presedintele american Donald Trump a cerut Japoniei sa isi creasca de patru ori platile pentru trupele americane stationate pe teritoriul sau, relateaza publicatia Foreign Policy, care citeaza fosti si actuali oficiali americani ramasi sub protectia anonimatului, in contextul in care Washingtonul…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP. ''In…

- "SUA au ajuns la concluzia ca regimul Bashar al-Assad a utilizat clorul ca arma chimica" si acest atac "nu va ramane fara raspuns", a declarat Mike Pompeo presei. El a refuzat ca spuna mai mult despre acest subiect. Washingtonul a anuntat deja la sfarsitul lui mai ca exista "indicii" potrivit…