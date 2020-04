Stiri pe aceeasi tema

- Presedintii Statelor Unite, Donald Trump, si Rusiei, Vladimir Putin, au publicat sambata o rara declaratie comuna ce comemoreaza intalnirea dintre trupele americane si sovietice in drumul lor pentru a invinge Germania nazista in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial in 1945, ca un exemplu despre…

- Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) si aliatii se vor reuni luni prin videoconferinta in incercarea de a ajunge la un acord pentru o reducere fara precedent a productiei de petrol, reducere echivalenta cu aproximativ 10% din oferta mondiala, transmite Agerpres. Arabia Saudita, liderul…

- Kremlinul a anuntat marti ca Statele Unite au transmis Moscovei ca presedintele american Donald Trump nu se va mai deplasa in Rusia pentru a participa la ceremoniile de la 9 mai pentru marcarea 'Zilei Victoriei', relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin prezideaza in fiecare an parada…

- Oficiali americani i-au transmis concurentului prezidențial democrat Bernie Sanders ca Rusia încearca sa-i sprijine campania electorala, a informat Reuters, citand Washington Post.Președintele republican Donald Trump și parlamentarii americani au fost informați, de asemenea, despre asistența…