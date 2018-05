Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a transmis sambata ca autoritatile din Venezuela au eliberat un american inchis pentru presupuse fapte de spionaj in favoarea Washingtonului, informeaza site-ul cotidianului The New York Post.

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a decis, marți, expulzarea insarcinatului cu Afaceri al SUA din Caracas, ca reacție la decizia Washingtonului de a impune noi sancțiuni economice impotriva regimului condus de Maduro, relateaza site-ul postului France 24, citat de Mediafax.

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a anuntat marti expulzarea insarcinatului american cu afaceri la Caracas, cel mai inalt reprezentant diplomatic al SUA, dupa impunerea de noi sanctiuni economice de catre Washington in urma realegerii sale controversate de duminica, relateaza AFP. "L-am declarat…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut, luni, Venezuelei sa organizeze ”alegeri libere si corecte” pentru a fi restaurata democratia in aceasta tara, in contextul in care Nicolas Maduro a castigat alegerile prezidentiale pe care SUA au anuntat ca nu le recunosc, relateaza Reuters.

- Statele Unite nu vor recunoaste rezultatele alegerilor prezidentiale care se desfasoara duminica in Venezuela, a declarat John Sullivan, adjunct al secretarului de stat american, citat de Reuters. Oficialul american a afirmat ca reactia la scrutin va fi discutata luni, la o reuniune a G20 la Buenos…

- Ministerul de Externe de la Caracas a denuntat "politicile dominatoare" ale "regimului Donald Trump", dupa ce Mike Pompeo, secretarul american de Stat, l-a catalogat drept "dictator" pe Nicolas Maduro, presedintele Venezuelei, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Este prima alocare de fonduri americane pentru tarile vecine cu Venezuela, pentru a le ajuta sa faca fata afluxului de migranti, remarca Reuters. Agentia apreciaza ca decizia reprezinta un semnal privind hotararea Washingtonului de a se implica mai mult in combaterea efectelor crizei din Venezuela,…