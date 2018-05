Trump retrage SUA din acordul cu Iranul: Vom reinstitui cel mai inalt nivel de sanctiuni economice

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca SUA se retrag din acordul nuclear iranian. Anuntul a fost facut marti, intr-o declaratie de la Casa Alba.Trump a anuntat ca va semna noi sanctiuni impotriva Iranului si orice tara care ajuta Iranul in programul nuclear va fi tinta sanctiunilor americane.…

- Presedintele american Donald Trump i-a transmis omologului sau din Franta, Emmanuel Macron, ca a decis retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul in anul 2015, afirma surse citate de cotidianul The New York Times.

- Comunitatea internationala se afla marti in asteptarea deciziei presedintelui american Donald Trump referitoare la retragerea sau nu a SUA din acordul nuclear ce prevede o ridicare treptata si conditionata a sanctiunilor internationale impuse Iranului, in schimbul garantiei ca acesta nu se va dota cu…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a atras luni atentia ca SUA vor regreta o eventuala decizie de a parasi acordul nuclear al Iranului cu marile puteri, iar Teheranul se va impotrivi ferm presiunii Washingtonului de a-i limita influenta in Orientul Mijlociu, relateaza Reuters. Presedintele…

- Președintele SUA, Donald Trump, s-ar fi gandit la un atac de trei ori mai mare asupra Siriei, care ar fi inclus și distrugerea sistemului de aparare aeriana al Rusiei. Cel care l-ar fi oprit ar fi secretarul american al Apararii, James Mattis. Dezvaluirea a aparut intr-un material publicat de The Wall…

- "Vor fi noi sanctiuni impotriva Rusiei. Secretarul Trezoreriei, Steven Mnuchin, le va anunta luni si vor viza in mod direct orice companie care are legaturi cu Bashar al-Assad si cu folosirea armelor chimice", a declarat Haley, in cadrul unui interviu acordat pentru CBS News. Potrivit Mediadax,…

- "Un atac justificat noaptea trecuta. Multumesc Frantei si Marii Britanii pentru intelepciunea si puterea lor Armatelor lor. Nici nu se putea un rezultat mai bun. Misiune indeplinita!", a scris Donald Trump pe Twitter la cateva ore de la atacurile aliatilor occidentali in Siria. O alianta…

- Hua Chunying, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, a declarat ca Beijingul se opune utilizarii fortei pe arena internationala si a adaugat ca orice actiune militara efectuata fara acordul Consiliului de Securitate al ONU incalca principiile de baza ale dreptului international.…