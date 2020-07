Stiri pe aceeasi tema

- Președintele celui mai puternic stat, adversar al maștii, afișandu-se mereu ”mandru ca un elefant”, cum scrie un ziarist american, a aparut cu masca dupa ce pandemia face victime tot mai numeroase in SUA. Donald Trump, in prima sa apariție purtand masca sanitara anti-coronavirus, a scris pe Twitter…

- Presedintele SUA Donald Trump a sustinut luni ca purtarea unei masti este un gest ''patriotic'', dupa ce a a manifestat mult timp o atitudine ambigua cu privire la aceasta problema sensibila, relateaza AFP. ''Multi oameni spun ca este patriotic sa porti o masca atunci cand nu…

- Presedintele american Donald Trump a aparut, ieri, pentru prima data purtand masca de protecție in public. Acesta a efectuat o vizita la Spitalul Walter Reed din Bethesda, Maryland și a stat de vorba...

- Presedintele american Donald Trump a aparut pentru prima data sambata in public purtand masca de protectie impotriva coronavirusului, au consemnat agentiile internationale de presa. Liderul de la Casa Alba, care a evitat pana acum sa apara in public cu masca, a purtat o masca bleumarin in timpul vizitei…

- Președintele american Donald Trump a distribuit pe rețeaua de socializare Twitter in 28 mai 2020 o postare in care spune ca purtarea maștii reprezinta „cultul tacerii, sclavie și moarte...

- Joe Biden a raspuns ironiilor lui Donald Trump - ”un cretin perfect” - cu privire la aparitia sa in public purtand o masca de protectie, axandu-si campania la fotoliul de la Casa Alba asupra raspunsului presedintelui american in criza covid-19, care imparte America, relateaza AFP.Alegand sa…

- In cadrul unei teleconferințe consacrate pandemiei care a ucis peste 320.000 de persoane in intreaga lume, dupa apariția sa in China, in decembrie 2019, cele 194 de țari membre ale OMS au convenit sa lanseze „cat mai curand(…) un proces de evaluare imparțial, independent și complet”. Aceasta evaluare,…

- Vicepreședintele Statelor Unite, Mike Pence, a vizitat marți Clinica Mayo fara sa poarte o masca de protecție deși personalul medical l-a avertizat ca maștile sunt obligatorii pentru vizitatori și toata lumea prezenta în unitatea medicala, relateaza CNBC.Clinica Mayo, un centru medical…